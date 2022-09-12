Водоем у городской больницы № 6 планируют чистить и зимой

12.09.2022 | 18:12

Еще несколько месяцев назад и представить было нельзя, что доведется ходить по дну водоема. А теперь здесь не просто пройти можно, тяжелая техника перемещается там, где плавали горожане.

На водоеме у городской больницы № 6 приступили к расчистке дна от отложений и мусора, которые копились многие годы.

«Экскаватор сейчас будет отрабатывать только те участки, где имеется возможность подъезда, именно механизированным способом. Впоследствии, в следующем году, планируется сюда поставить землесосный снаряд, чтобы доработать те участки, которые наиболее глубокие, то есть будет уже гидромеханизированная обработка дна от донных отложений», - сообщил начальник отдела водных ресурсов минлесхоза области Алексей Баранов.

Пока весь мусор собирают в отвалы, затем его вывезут на полигон твердых бытовых отходов. По договоренности регионального министра лесного хозяйства и представителя ставропольской организации, которая выиграла контракт, расчистку пруда будут вести в две смены и без выходных. Также рассматривают вариант запуска второго экскаватора.

«Мы планируем, что в 2023 году работы уже будут завершены», - отметил зам. начальника управления природных ресурсов и экологии минлесхоза области Александр Кузнецов.

А для того чтобы справиться с задачей, и зимой не собираются приостанавливать процесс. Конечно, многое будет зависеть от погодных условий. Пока сухо, техника довольно резво очищает дно от мусора.

После завершения этих работ есть планы по дальнейшему благоустройству территории вокруг водоема, который в будущем должен стать жемчужиной Арбекова.