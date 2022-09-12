В Арбекове изменится схема движения общественного транспорта

12.09.2022 | 18:02

Пензенцев предупредили об изменениях в схеме работы общественного транспорта из-за переустройства двух участков газопровода в Арбекове - в районе улицы Ладожской, 162Б, и проспекта Строителей, 170.

«С 6:00 13 сентября до 24:00 6 октября (до окончания земляных работ) по троллейбусным маршрутам № 6 и № 7 при следовании в направлении микрорайона Запрудный движение ограничено до остановки «Кольцевая» (проспект Строителей).

С 6:00 13 сентября до 24:00 17 сентября (до окончания земляных работ) по маршруту регулярных перевозок № 89 схема движения продлена от остановки «Ул. Ладожская» до остановки «Ул. Ладожская, 139», - сообщили в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области.

Ранее сообщалось, что по той же причине до 24:00 17 сентября иным путем будут ездить автобусы № 66, 82с (от остановки «Школа № 79» по проспекту Строителей, а затем по маршруту) и маршрутки № 27, 39 и 55 (от остановки «Школа № 79» по проспекту Строителей и далее как обычно в обоих направлениях).