Сетевое издание|18+|Понедельник|12 сен 2022|19:05
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+13oC
+14oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+17oC
+18oC
Завтра | Облачно |

Общество

В Арбекове изменится схема движения общественного транспорта

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru

Пензенцев предупредили об изменениях в схеме работы общественного транспорта из-за переустройства двух участков газопровода в Арбекове - в районе улицы Ладожской, 162Б, и проспекта Строителей, 170.

«С 6:00 13 сентября до 24:00 6 октября (до окончания земляных работ) по троллейбусным маршрутам № 6 и № 7 при следовании в направлении микрорайона Запрудный движение ограничено до остановки «Кольцевая» (проспект Строителей).

С 6:00 13 сентября до 24:00 17 сентября (до окончания земляных работ) по маршруту регулярных перевозок № 89 схема движения продлена от остановки «Ул. Ладожская» до остановки «Ул. Ладожская, 139», - сообщили в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области.

Ранее сообщалось, что по той же причине до 24:00 17 сентября иным путем будут ездить автобусы № 66, 82с (от остановки «Школа № 79» по проспекту Строителей, а затем по маршруту) и маршрутки № 27, 39 и 55 (от остановки «Школа № 79» по проспекту Строителей и далее как обычно в обоих направлениях).

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото 2 и 3 vk.com/transportpenza
0
0
0
 
Гость||

В польтье, в метре. За публичное оскорбление государственного языка пора вводить ответственность. Хотя по Украине видно, к чему это привело.

Гость||

Скачи мимо

Гость||

18.48, перди в диван.


Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте