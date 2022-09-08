Общество

В Пензе на несколько дней изменили маршруты автобусов

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В Пензе временно изменили схему движения общественного транспорта из-за ремонта на Ладожской улице.

Там возле дома № 162Б будут переустраивать участок газопровода. Работы запланированы с 8:00 8 сентября до 24:00 17-го, сообщили в пресс-службе администрации города.

В связи с ремонтом транспорт, следующий из микрорайона Арбеково, пойдет по следующим схемам:

- автобусы № 66, 82с от остановки «Школа № 79» поедут по проспекту Строителей, а затем по маршруту;

- маршрутки № 27, 39 и 55 от остановки «Школа № 79» последуют по проспекту Строителей и далее по маршрутам в обоих направлениях.

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Источник — фото 2 Администрации города Пензы
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