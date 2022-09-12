Суд обязал жительницу Спасского района пустить бывшего мужа на порог

12.09.2022 | 09:49

В Спасском районе местный житель подал в суд на бывшую жену, заявив, что она не пускает его домой.

Как установили служители Фемиды, строение принадлежит обоим супругам в равных долях. Пока они были женаты, никаких проблем не возникало.

Сразу после скандала и развода мужчина собрал вещи и ушел из дома, а женщина сменила замок на калитке. Она отказалась передавать ключи от входных дверей, поэтому сельчанин фактически лишился крыши над головой.

Суд внимательно ознакомился с материалами дела и установил факт нарушения гражданкой конституционного права бывшего мужа на жилище.

На ответчика возложена обязанность не чинить бывшему супругу препятствий в пользовании домом и передать ему дубликат ключей от калитки и входных дверей, сообщили в пресс-службе Спасского районного суда.