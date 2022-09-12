Сетевое издание|18+|Понедельник|12 сен 2022|11:28
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+16oC
+17oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+14oC
+15oC
Завтра | Облачно |

Общество

Суд обязал жительницу Спасского района пустить бывшего мужа на порог

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru

В Спасском районе местный житель подал в суд на бывшую жену, заявив, что она не пускает его домой.

Как установили служители Фемиды, строение принадлежит обоим супругам в равных долях. Пока они были женаты, никаких проблем не возникало.

Сразу после скандала и развода мужчина собрал вещи и ушел из дома, а женщина сменила замок на калитке. Она отказалась передавать ключи от входных дверей, поэтому сельчанин фактически лишился крыши над головой.

Суд внимательно ознакомился с материалами дела и установил факт нарушения гражданкой конституционного права бывшего мужа на жилище.

На ответчика возложена обязанность не чинить бывшему супругу препятствий в пользовании домом и передать ему дубликат ключей от калитки и входных дверей, сообщили в пресс-службе Спасского районного суда.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 
Гость||

все это динамится

Гость||

Ему нужно снимать гостинницу,собирать чеки,свидетелей и в суд! И моральный ущерб никто не отменял...

Гость||

Гость писал(a):

Ему нужно снимать гостинницу,собирать чеки,свидетелей и в суд! И моральный ущерб никто не отменял...
больше отдаст пошлин и остальное все а результат как воз будет и ныне там


Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте