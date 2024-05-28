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Криминал

В Пензе главбух строительной фирмы вывела на свой счет 4,8 млн

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56-летнюю пензячку, работавшую главным бухгалтером в строительной организации, будут судить за мошенничество в особо крупном размере.

Следствие полагает, что в период с 1 октября 2019 года по 15 октября 2023-го женщина систематически похищала деньги компании, присвоив в общей сложности более 4,8 млн рублей.

«С помощью одной компьютерной программы она производила начисления заработной платы некоторым сотрудникам в завышенном размере, подписывала необходимые для выплаты документы у руководителя организации, затем через другую компьютерную программу начисляла правильные суммы заработной платы, а разницу переводила на свой лицевой счет», - раскрыла схему старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Когда главбух ушла в отпуск, руководитель организации попытался самостоятельно произвести платежи и наткнулся на документы, вызвавшие у него подозрение. Он заказал аудиторскую проверку, которая подтвердила его догадку.

Женщина лишь частично признала вину, ущерб не возместила. Возбужденное в отношении нее уголовное дело уже направлено в суд.

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