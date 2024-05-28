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Криминал

Пензенский подросток помог мошенникам обмануть бабушку

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В Пензе 17-летний подросток ответит перед судом за участие в мошеннической схеме, когда у 85-летней пенсионерки выманили крупную сумму денег.

По данным следствия, в конце января этого года юноша, которому тогда было еще 16, решил подзаработать и связался с преступниками.

Те ввели в заблуждение пожилую женщину, внушив ей по телефону, что ее внучка стала виновницей ДТП, в котором пострадала вторая автомобилистка. Чтобы родственницу не наказывали, пенсионерку уговорили отдать 640 000 рублей.

Подростку отвели роль курьера. Он приехал домой к пензячке, получил от нее оговоренную сумму, оставил себе 30 000 рублей, а остальное перевел на счета соучастников.

«В ходе следствия имущественный ущерб в размере 400 тысяч рублей возмещен потерпевшей в добровольном порядке. В обеспечительных целях по ходатайству следователя на имущество несовершеннолетнего наложен арест», - сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СКР Татьяна Махницкая.

 

Расследование возбужденного уголовного дела уже завершено, вскоре оно будет направлено в суд.

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