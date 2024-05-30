Пензенца отправили в колонию после встречи с несовершеннолетней

30.05.2024 | 11:20

Пензенский областной суд опубликовал статистику по преступлениям против половой неприкосновенности и свободы личности, совершенных в регионе в 2023 и 2022 годах.

Согласно ей, в 2023-м за изнасилование осуждено 10 человек, в 2022-м их было 19.

За насильственные действия сексуального характера вынесено 22 приговора, в 2022-м - 30.

За половое сношение с несовершеннолетним осуждено 40 человек, а в позапрошлом году - 44.

При этом увеличилось количество преступлений, связанных с развратными действиями. В 2023-м за это ответили 18 человек, в 2022-м - 9.

Также зафиксирован случай понуждения к действиям сексуального характера, осуждено 1 лицо. В 2022-м таковых не было.

«В последнее время часто совершаются преступления в виде развратных действий с использованием сети Интернет или иных информационно-телекоммуникационных сетей», - отметили в Пензенском областном суде.

Таким способом 29-летний местный житель познакомился с двумя несовершеннолетними. Он обменивался с ними интимными фотографиями. Затем мужчина встретился с одной из собеседниц в безлюдном месте и совершил развратные действия без применения насилия.

Преступника приговорили к лишению свободы на 12 лет и 11 месяцев в колонии строгого режима.