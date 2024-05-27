В Пензе вынесли приговор артистке Рамиле Искандер

27.05.2024 | 20:02

В Пензе заслуженную артистку России Рамилю Искандер (Хисамову) приговорили к 6 с половиной годам лишения свободы. Решение суд огласил в понедельник, 27 мая. Отбывать наказание женщина будет в колонии общего режима.

Артистку признали виновной в покушении на сбыт наркотиков группой лиц по предварительному сговору.

По данным следствия, Хисамова планировала открыть в Пензе интернет-магазин для сбыта наркотиков и психотропных веществ. Об этом она договорилась со своим знакомым, который привлек еще двух человек.

Женщина приобрела около 2,6 килограмма товара, распределила на мелкооптовые партии и более 300 граммов передала для сбыта в Пензе. Получив наркотики, подельники расфасовали их на мелкие дозы, оборудовали тайник и разместили описание и адрес на витрине интернет-магазина. После этого их настигла полиция.

Артистку задержали в конце августа 2023-го и отправили в СИЗО.

При вынесении решения суд учел наличие у женщины несовершеннолетнего ребенка и государственных наград.

«Двум ее сообщникам назначено 5 лет и 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Кроме того, в доход государства конфискованы мобильные телефоны и автомобиль Subaru Forester, которые использовались для сбыта наркотиков.

Пока приговор в силу не вступил и может быть обжалован.