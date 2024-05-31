В Пензе полицейский поднял руку на женщину и пошел под суд

31.05.2024 | 11:27

В Пензе вынесен приговор сотруднику полиции. Он признан виновным в превышении должностных полномочий, совершенном с применением насилия.

Преступление произошло 21 января 2022 года. В городской отдел полиции № 1 была доставлена жительница города. В ее жилище уже прошел обыск, а в отделе ей предстоял допрос в качестве свидетеля.

Оперуполномоченный уголовного розыска незаконно применил к пензячке физическую силу. Ей было причинено телесное повреждение.

«Виновному назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Также он на 2 года лишен права занимать должности в органах внутренних дел», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Приговор пока не вступил в силу.

«По результатам вступления в законную силу приговора суда сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке», - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.