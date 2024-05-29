Пензячка осталась без техники из-за скачка напряжения в доме

29.05.2024 | 11:57

Пензячка отсудила у управляющей компании крупную сумму за повреждение бытовой техники из-за скачка напряжения в электрощите.

Это случилось 3 сентября 2022 года в 7:30, из строя вышли телевизор Philips, холодильник Haier, стиральная машина Indesit и вытяжка Dach.

5-го числа женщина обратилась в управляющую компанию с претензией о возмещении нанесенного ей ущерба. Там составили акты обследования, установили поврежденные бытовые приборы, причиной скачка посчитали потерю контакта нулевого провода из-за износа.

Однако денег женщине никто не выплатил, и она пошла в суд.

Так как за состояние электропроводки в здании несет ответственность именно управляющая компания, суд пришел к выводу, что ответчик виновен в выходе техники из строя.

В итоге с управляющей компании взыскали 107 260 рублей в счет возмещения материального ущерба, 7 000 рублей в качестве компенсации морального вреда, 3 000 на расходы по оказанию юридических услуг, 9 000 - за экспертизу и штраф в размере 57 130 рублей (в общем - 183 390), сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда.