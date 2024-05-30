Жительница Пачелмы совершила 3 преступления за месяц

30.05.2024 | 21:29

В Пачелме 36-летнюю местную жительницу осудили за ложный донос, нападение на сотрудницу полиции и собственного сожителя.

В первых числах февраля пьяная женщина пришла в участок и заявила, что незнакомец якобы украл у нее 100 тысяч рублей. При проверке оказалось, что это неправда.

В том же месяце сельчанку решили привлечь к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей: она выпивала вместо того, чтобы воспитывать несовершеннолетних дочерей. Будучи недовольной, женщина дважды стукнула сотрудницу полиции - по плечу и лицу. Удары были неопасными, но кровоподтеки остались.

Также в феврале сельчанка во время выяснения отношений с сожителем напала на него с ножом. Удар пришелся на левое бедро, повреждение квалифицировали как легкий вред здоровью.

Женщина признала вину и раскаялась во всем. Ей назначили наказание в виде 1 года и 7 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года, сообщили в пресс-службе Пачелмского районного суда.