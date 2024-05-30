Сетевое издание|18+|Четверг|30 мая 2024|21:51
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+18oC
+19oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+28oC
+29oC
Завтра | Ясно |
 

Криминал

Жительница Пачелмы совершила 3 преступления за месяц

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пачелме 36-летнюю местную жительницу осудили за ложный донос, нападение на сотрудницу полиции и собственного сожителя.

В первых числах февраля пьяная женщина пришла в участок и заявила, что незнакомец якобы украл у нее 100 тысяч рублей. При проверке оказалось, что это неправда.

В том же месяце сельчанку решили привлечь к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей: она выпивала вместо того, чтобы воспитывать несовершеннолетних дочерей. Будучи недовольной, женщина дважды стукнула сотрудницу полиции - по плечу и лицу. Удары были неопасными, но кровоподтеки остались.

Также в феврале сельчанка во время выяснения отношений с сожителем напала на него с ножом. Удар пришелся на левое бедро, повреждение квалифицировали как легкий вред здоровью.

Женщина признала вину и раскаялась во всем. Ей назначили наказание в виде 1 года и 7 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года, сообщили в пресс-службе Пачелмского районного суда.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте