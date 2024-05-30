Младший сержант лишился звания и свободы после скандала в магазине

30.05.2024 | 12:28

В Пензе вынесен приговор военнослужащему, причинившему травму женщине. Его жертвой стала сотрудница торговой точки.

Согласно материалам дела, пьяный младший сержант в магазине выразил недовольство из-за отсутствия маркировки на товаре. Сам он утверждал, что работница торговой точки грубо отказала ему в ответ на требование пригласить управляющего и оскорбила его семью. Поэтому он схватился за бейдж, чтобы узнать ее имя и отобрал его, а женщина упала на пол на обе руки и сломала палец, поскольку оказывала сопротивление.

Сотрудница магазина рассказала свою версию произошедшего. Она была старшей по смене, и когда между военным и кассиром разгорелся конфликт, она подошла к ним, чтобы урегулировать ситуацию.

Однако посетитель по-прежнему требовал пригласить управляющую, которой не было на месте, а потом протянул руки в бейджу потерпевшей. Та закрыла грудь руками, и мужчина схватил ее за кисть, травмировав палец.

Вина подсудимого была доказана. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок 1 год. Но 1 февраля 2024 года он уже был приговорен к лишению свободы.

«Путем частичного сложения наказаний виновный приговорен к 5 годам 10 месяцам колонии общего режима с лишением его воинского звания «младший сержант». В пользу потерпевшей также взыскан моральный вред в размере 50 000 рублей и материальный ущерб в размере 5 000 рублей», - сообщили в пресс-службе Пензенского гарнизонного суда.