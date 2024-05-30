Сетевое издание|18+|Четверг|30 мая 2024|14:12
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+24oC
+25oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+28oC
+29oC
Завтра | Облачно |
 

Криминал

Младший сержант лишился звания и свободы после скандала в магазине

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензе вынесен приговор военнослужащему, причинившему травму женщине. Его жертвой стала сотрудница торговой точки.

Согласно материалам дела, пьяный младший сержант в магазине выразил недовольство из-за отсутствия маркировки на товаре. Сам он утверждал, что работница торговой точки грубо отказала ему в ответ на требование пригласить управляющего и оскорбила его семью. Поэтому он схватился за бейдж, чтобы узнать ее имя и отобрал его, а женщина упала на пол на обе руки и сломала палец, поскольку оказывала сопротивление.

Сотрудница магазина рассказала свою версию произошедшего. Она была старшей по смене, и когда между военным и кассиром разгорелся конфликт, она подошла к ним, чтобы урегулировать ситуацию.

Однако посетитель по-прежнему требовал пригласить управляющую, которой не было на месте, а потом протянул руки в бейджу потерпевшей. Та закрыла грудь руками, и мужчина схватил ее за кисть, травмировав палец.

Вина подсудимого была доказана. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок 1 год. Но 1 февраля 2024 года он уже был приговорен к лишению свободы.

«Путем частичного сложения наказаний виновный приговорен к 5 годам 10 месяцам колонии общего режима с лишением его воинского звания «младший сержант». В пользу потерпевшей также взыскан моральный вред в размере 50 000 рублей и материальный ущерб в размере 5 000 рублей», - сообщили в пресс-службе Пензенского гарнизонного суда.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте