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Криминал

Кузнечанина осудили за убийство в новогоднюю ночь

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49-летний житель Кузнецка отправится в колонию строгого режима за убийство 59-летнего знакомого. Преступление было совершено в ночь на 1 января 2024-го.

Старший товарищ пришел встречать Новый год к младшему другу и его сожительнице. Во время застолья гость припомнил, как хозяйка жаловалась ему на побои гражданского мужа, и заявил, что такое поведение недопустимо.

Между мужчинами разгорелась ссора. Хозяин схватил нож и ударил оппонента в живот. После ссоры хозяева ушли спать, а наутро обнаружили, что гость не подает признаков жизни.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что пострадавший скончался на месте от колото-резаного ранения брюшной полости с острой кровопотерей.

«Суд признал гражданина виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство), и назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы», - сообщили в пресс-службе Кузнецкого районного суда.

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