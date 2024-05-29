Кузнечанина осудили за убийство в новогоднюю ночь

29.05.2024 | 18:48

49-летний житель Кузнецка отправится в колонию строгого режима за убийство 59-летнего знакомого. Преступление было совершено в ночь на 1 января 2024-го.

Старший товарищ пришел встречать Новый год к младшему другу и его сожительнице. Во время застолья гость припомнил, как хозяйка жаловалась ему на побои гражданского мужа, и заявил, что такое поведение недопустимо.

Между мужчинами разгорелась ссора. Хозяин схватил нож и ударил оппонента в живот. После ссоры хозяева ушли спать, а наутро обнаружили, что гость не подает признаков жизни.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что пострадавший скончался на месте от колото-резаного ранения брюшной полости с острой кровопотерей.

«Суд признал гражданина виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство), и назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы», - сообщили в пресс-службе Кузнецкого районного суда.