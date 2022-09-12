Пензенцы за год потратили 0,5 млрд на парикмахеров и косметологов

12.09.2022 | 15:12

В 2021 году жители региона чаще обращались к парикмахерам и косметологам, чем в 2020-м. Об этом в преддверии профессионального праздника специалистов, который отмечается 13 сентября, рассказал Пензастат.

«В прошлом году населению области оказано парикмахерских и косметических услуг на 592,2 млн рублей, что на 14,1% (в сопоставимых ценах) больше соответствующего периода 2020-го. Услуги парикмахерских занимают 8,4% в общем объеме бытовых услуг», - уточнили статистики.

В Пензастате напомнили, что история парикмахерского дела уходит корнями в древние времена, а первыми представителями профессии были египтяне. Благодаря их мастерству женщины Египта носили красивые локоны, парики и прически.

Нечто похожее на современные салоны красоты появилось в Древней Греции. Посетить такое заведение, конечно, могли только представительницы знати.

«В рамках празднования по уже сложившейся традиции организуются соревнования и конкурсы на звание лучшего или самого креативного мастера. Победители награждаются памятными подарками, сертификатами, дипломами», - рассказали статистики.

Ранее специалисты Пензастата сообщили, что в июле 2022 года средняя цена модельной стрижки в женском зале составляла 467 рублей, маникюра - 359 рублей.