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Общество

В Пензастате рассказали, как себя чувствуют жители региона

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Жители региона рассказали специалистам о своем самочувствии. Результатами выборочного опроса поделился Пензастат в честь Всемирного дня здоровья, который отмечается 7 апреля.

В сентябре 2023 года специалисты собрали данные от 1 115 респондентов старше 15 лет. Их спрашивали о состоянии здоровья, питании и физической активности.

По итогам опроса, хорошо себя чувствуют 32,9%, удовлетворительно - 53,4%, плохо - 13,7%.

Более половины респондентов знают, как правильно питаться.

«17,6% ответили, что хорошо осведомлены о рациональном режиме и суточном рационе питания, 35,0% имеют неплохое представление, 33,8% - слабое, 13,2% - ничего не знают, затруднились дать ответ на вопрос всего 0,4%», - отметили в Пензастате.

Физкультурой и спортом занимаются лишь 22,4% опрошенных. Из них 15,2% - самостоятельно, а 7,2% - организованно, добавили специалисты.

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