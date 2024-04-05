В Пензастате рассказали, как себя чувствуют жители региона

05.04.2024 | 19:28

Жители региона рассказали специалистам о своем самочувствии. Результатами выборочного опроса поделился Пензастат в честь Всемирного дня здоровья, который отмечается 7 апреля.

В сентябре 2023 года специалисты собрали данные от 1 115 респондентов старше 15 лет. Их спрашивали о состоянии здоровья, питании и физической активности.

По итогам опроса, хорошо себя чувствуют 32,9%, удовлетворительно - 53,4%, плохо - 13,7%.

Более половины респондентов знают, как правильно питаться.

«17,6% ответили, что хорошо осведомлены о рациональном режиме и суточном рационе питания, 35,0% имеют неплохое представление, 33,8% - слабое, 13,2% - ничего не знают, затруднились дать ответ на вопрос всего 0,4%», - отметили в Пензастате.

Физкультурой и спортом занимаются лишь 22,4% опрошенных. Из них 15,2% - самостоятельно, а 7,2% - организованно, добавили специалисты.