Пензенская область попала в число лидеров по приросту на рынке труда

01.04.2024 | 11:03

Пензенская область оказалась среди 17 регионов-лидеров, обеспечивших в 2023 году наибольший прирост на рынке труда России.

Согласно рейтингу, опубликованному экспертами ria.ru, область заняла 14-е место в списке из 85 позиций. За год количество работающих в возрасте от 15 до 72 лет в Сурском крае выросло на 4,3%. Занятых стало больше на 25 800.

Доля безработных в 4-м квартале 2023-го составила 2,8%.

Также среди лидеров оказалась соседняя с Пензенской Саратовская область. Регион расположился на 11-строчке с приростом на 5,3% (60 800 человек).

В остальных регионах, соседствующих с Сурским краем, наблюдается сокращение доли работающих. На 55-м месте рейтинга оказалась Ульяновская область (-0,1%, убыль - 500 человек), на 64-м - Тамбовская (-1,1%, 5 300 человек), на 69-м - Республика Мордовия (-2%, 8 400 человек).

1-ю строчку рейтинга заняла Московская область: за год число трудоустроенных выросло на 13,9%. На 2-м месте - Севастополь (+9,8%). На последней позиции в списке - Карелия (-11,1%).