Сетевое издание|18+|Понедельник|1 апр 2024|11:57
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+5oC
+6oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+16oC
+17oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Пензенская область попала в число лидеров по приросту на рынке труда

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Пензенская область оказалась среди 17 регионов-лидеров, обеспечивших в 2023 году наибольший прирост на рынке труда России.

Согласно рейтингу, опубликованному экспертами ria.ru, область заняла 14-е место в списке из 85 позиций. За год количество работающих в возрасте от 15 до 72 лет в Сурском крае выросло на 4,3%. Занятых стало больше на 25 800.

Доля безработных в 4-м квартале 2023-го составила 2,8%.

Также среди лидеров оказалась соседняя с Пензенской Саратовская область. Регион расположился на 11-строчке с приростом на 5,3% (60 800 человек).

В остальных регионах, соседствующих с Сурским краем, наблюдается сокращение доли работающих. На 55-м месте рейтинга оказалась Ульяновская область (-0,1%, убыль - 500 человек), на 64-м - Тамбовская (-1,1%, 5 300 человек), на 69-м - Республика Мордовия (-2%, 8 400 человек).

1-ю строчку рейтинга заняла Московская область: за год число трудоустроенных выросло на 13,9%. На 2-м месте - Севастополь (+9,8%). На последней позиции в списке - Карелия (-11,1%).

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте