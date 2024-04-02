Пенза вошла в число самых курящих городов России

02.04.2024 | 10:33

Пенза вошла в число самых курящих городов страны с населением более 500 тыс. человек. Результаты опроса, приуроченного ко Всемирному дню здоровья (он отмечается 7 апреля), публикуют «Известия».

28% опрошенных пензенцев сообщили, что они курят. Потребителей табачных изделий больше только в Рязани (29%).

Меньше всего зависимых от никотина жителей - в Махачкале (17%) и Перми (20%).

При этом отмечается, что число курильщиков за прошлый год в целом сократилось на 3,1 процентных пункта - сейчас курят 24,1% жителей страны. Если год назад в России насчитывалось 7 крупных городов, где табачный дым вдыхали треть и более жителей, то теперь таких населенных пунктов нет вообще.

В 2023 году по сравнению с 2021-м в Пензенской области количество курящих людей увеличилось на 3,5 процентных пункта - до 22,5%.

Статистика показывает, что чаще всего курят мужчины в возрасте от 31 года до 50 лет. В 2022 году Пензенская область вошла в десятку регионов с наибольшей долей курящих мужчин - 47,9% респондентов.