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Общество

В Пензенской области заметно возросла численность рабочей силы

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В Пензенской области за год численность рабочей силы увеличилась на 20,4 тыс. человек. Такие данные обнародовал Пензастат.

Согласно исследованию, в 2023-м численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше составляла 651 тыс. человек. В 2022-м показатель был 630,6 тыс. человек.

97,1% (или 631,9 тыс. человек) от всей рабочей силы в регионе - это трудоустроенные люди 15 лет и старше. Занятых мужчин и женщин почти одинаковое количество: 51,2% среди представителей сильного пола и 48,8% - слабого.

«В структуре занятых наибольший удельный вес (47,1%) принадлежит имеющим среднее профессиональное образование. Высшее образование имеют 32,2% занятых, среднее общее - 17,3%, основное общее - 3,1%, и 0,3% не имеют основного образования», - сообщили в Пензастате.

Большинство жителей региона трудятся в сферах торговли, гостиничного бизнеса, общественного питания, на обрабатывающих производствах.

Что касается безработных, то в 2023 году их было 19,1 тыс. человек. 57,2% официально не трудоустроенных - это женщины, 42,8% - мужчины. 60,3% пензенцев, заявивших о своем статусе безработного, - жители городов.

«Продолжительность поиска работы гражданами в 2023-м составляла 3,6 месяца», - отметили в Пензастате.

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