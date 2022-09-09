В Пензастате рассказали, сколько женщины тратят на красивый образ

09.09.2022 | 09:28

В пятницу, 9 сентября, по случаю Международного дня красоты в Пензастате рассказали, сколько могут потратить жительницы региона на услуги парикмахеров, косметологов и других работников этой индустрии.

Так, в июле 2021 года средняя цена модельной стрижки в женском зале составляла 467 рублей, маникюра - 359 рублей.

Для поддержания формы женщины занимаются спортом: занятия в плавательном бассейне в среднем обходится им в 1 454 рубля за месяц, в фитнес-клубе - в 1 031 рубль.

«В арсенале домашнего ухода каждой женщины обязательно есть крем для лица и для рук, средняя стоимость которых за 100 мл в июле составляла 571 и 123 рубля соответственно», - уточнили статистики.

За тушь приходилось отдавать в среднем 507 рублей, за туалетную воду - 3 120 рублей (100 мл).