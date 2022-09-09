В Пензастате рассказали, сколько женщины тратят на красивый образ

В пятницу, 9 сентября, по случаю Международного дня красоты в Пензастате рассказали, сколько могут потратить жительницы региона на услуги парикмахеров, косметологов и других работников этой индустрии.
Так, в июле 2021 года средняя цена модельной стрижки в женском зале составляла 467 рублей, маникюра - 359 рублей.
Для поддержания формы женщины занимаются спортом: занятия в плавательном бассейне в среднем обходится им в 1 454 рубля за месяц, в фитнес-клубе - в 1 031 рубль.
«В арсенале домашнего ухода каждой женщины обязательно есть крем для лица и для рук, средняя стоимость которых за 100 мл в июле составляла 571 и 123 рубля соответственно», - уточнили статистики.
За тушь приходилось отдавать в среднем 507 рублей, за туалетную воду - 3 120 рублей (100 мл).
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За эти гроши не образ создашь, а образину, счетоводы доморощенные! Соседка в пензастате работает, так только по загранкам отдыхает и лечится тоже! А нам втирают тут шнягу фейковую!