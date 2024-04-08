Пензенцы стали реже игнорировать платежи по кредитам

08.04.2024 | 10:49

Пензенская область за год улучшила свои позиции в рейтинге регионов РФ по доле просроченных кредитов, составленном ria.ru. Неплательщиков стало меньше.

Сурский край поднялся с 50-й строчки на 34-ю (всего мест 85). Если на 1 марта 2023-го доля просроченной задолженности населения перед банками составляла 4,50%, то на ту же дату 2024-го - уже 3,45%.

Однако увеличился размер ссудной задолженности на численность экономически активного населения - с 291 тыс. руб. до 349 тыс. руб.

Пензенская область опередила в рейтинге соседние регионы. Так, Мордовия расположилась на 36-м месте. Доля просроченной задолженности в Республике - 3,48%, за год неплательщиков стало меньше на 0,5 процентных пункта (п. п.).

Ульяновская область - на 42-й строке (3,62%, -1 п. п.), Саратовская - на 71-й (4,23%, -0,9 п. п.), Тамбовская - на 79-й (4,82%, -0,6 п. п.).

«Платежная дисциплина российских заемщиков в 2023 году улучшилась почти во всех регионах. Выросла доля просроченных кредитов только в Республике Ингушетия», - отметили эксперты.

Лидерами рейтинга стали Севастополь (1,82%, -0,1 п. п., ссудная задолженность на численность экономически активного населения - 160 тыс. руб.) и Санкт-Петербург (2,25%, -0,4 п. п., 564 тыс. руб.). Республика Ингушетия - на последнем месте (11,76%, +1,6 п. п., 58 тыс. руб.).