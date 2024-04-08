Сетевое издание|18+|Понедельник|8 апр 2024|14:21
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+12oC
+13oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+17oC
+18oC
Завтра | Облачно |
 

Экономика

Пензенцы стали реже игнорировать платежи по кредитам

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Пензенская область за год улучшила свои позиции в рейтинге регионов РФ по доле просроченных кредитов, составленном ria.ru. Неплательщиков стало меньше.

Сурский край поднялся с 50-й строчки на 34-ю (всего мест 85). Если на 1 марта 2023-го доля просроченной задолженности населения перед банками составляла 4,50%, то на ту же дату 2024-го - уже 3,45%.

Однако увеличился размер ссудной задолженности на численность экономически активного населения - с 291 тыс. руб. до 349 тыс. руб.

Пензенская область опередила в рейтинге соседние регионы. Так, Мордовия расположилась на 36-м месте. Доля просроченной задолженности в Республике - 3,48%, за год неплательщиков стало меньше на 0,5 процентных пункта (п. п.).

Ульяновская область - на 42-й строке (3,62%, -1 п. п.), Саратовская - на 71-й (4,23%, -0,9 п. п.), Тамбовская - на 79-й (4,82%, -0,6 п. п.).

«Платежная дисциплина российских заемщиков в 2023 году улучшилась почти во всех регионах. Выросла доля просроченных кредитов только в Республике Ингушетия», - отметили эксперты.

Лидерами рейтинга стали Севастополь (1,82%, -0,1 п. п., ссудная задолженность на численность экономически активного населения - 160 тыс. руб.) и Санкт-Петербург (2,25%, -0,4 п. п., 564 тыс. руб.). Республика Ингушетия - на последнем месте (11,76%, +1,6 п. п., 58 тыс. руб.).

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте