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Общество

Заречный опередил Пензу по индексу качества городской среды

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Министерство строительства и ЖКХ России подвело итоги 2023 года и назвало самые комфортные города России на основе индекса качества среды.

Показатель рассчитывается на основе 36 индикаторов, в их числе улично-дорожная сеть, озелененные пространства, социально-досуговая инфраструктура, безопасность, комфортность, эффективность управления. Максимальное количество баллов, которые может набрать город, - 360.

За год показатель Пензенской области вырос на 18%, она получила 195 баллов. Всего в регионе 11 городов. Исследователи подсчитали, что в 64% из них благоприятная городская среда.

Пенза получила 205 баллов и в группе крупных городов РФ с населением от 250 тыс. до 1 млн чел. стала одним из 15 населенных пунктов с худшим результатом.

Заречный оказался среди лучших средних городов, опередив областной центр по баллам - 235. ЗАТО занял 15-ю позицию в топ-15 городов России с населением 50-100 тыс. чел. с благоприятной средой.

В рейтинг попал и Кузнецк - 199 баллов.

Среди малых городов (население 25-50 тыс. чел.) в списке министерства - Каменка и Сердобск. Городам дали одинаковое количество баллов - 210.

В числе городов с населением 5-27 тыс. чел. отметились Нижний Ломов (192 балла) и Никольск (189).

4 пензенских населенных пункта с показателем 180 и менее баллов вошли в число городов с неблагоприятной средой. Это Белинский (180), Спасск (180), Городище (177), Сурск (167).

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