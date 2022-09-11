Суточный прирост пензенцев с COVID вновь превысил 500

11.09.2022 | 12:12

В Пензенской области за сутки подтвердили 522 случая коронавирусной инфекции, 25 человек госпитализировали.

Об этом в воскресенье, 11 сентября, сообщили в региональном оперативном штабе.

Накануне выявили 550 заразившихся, 45 жителей региона оказались на больничной койке.

В суточную статистику по заболеваемости вошли Пенза (283 случая), Пензенский (68), Бессоновский (43), Сердобский (36), Лунинский (26), Мокшанский (11) районы.

Менее 10 случаев инфекции зафиксировали в Городищенском (9), Колышлейском (8), Нижнеломовском районах, ЗАТО Заречный (по 7), а также в Малосердобинском (6), Тамалинском (5), Иссинском (4), Бековском (3), Кузнецком (2), Спасском, Земетчинском, Наровчатском, Шемышейском (по 1) районах.

Общее количество подтвержденных случаев коронавируса в регионе достигло 199 386.

За сутки медики выписали 283 пациента, новых смертей от коронавирусной пневмонии зарегистрировано не было.

Итого выздоровевших - 188 375, умерших - 6 047, добавили в оперативном штабе.