В Пензе виновник ДТП заплатит 50 000 рублей за легкий вред здоровью

09.09.2022 | 16:28

44-летняя жительница Бессоновского района отстояла в суде право на компенсацию морального вреда после ДТП.

10 сентября 2020 года на улице Пушкина в Пензе женщина попала в аварию на Hyundai Getz. 20-летний водитель Hyundai Solaris не уступил ей дорогу, хотя по правилам должен был это сделать. Автомобилистка получила травмы, квалифицированные как легкий вред здоровью.

За нарушение ПДД мужчину оштрафовали на 3 000 рублей. По решению суда в пользу пострадавшей с молодого человека взыскали 50 000 рублей в качестве компенсации морального вреда и 25 000 - на покрытие судебных расходов.

«Ответчик обжаловал решение в апелляционном порядке, ссылаясь на недоказанность степени тяжести причиненного вреда здоровью истицы и завышенный размер судебных расходов», - пояснила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Тем не менее суд высшей инстанции признал его доводы несостоятельными и оставил решение без изменения.