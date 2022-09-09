На пензенской трассе остановили машину с нелегальными мигрантами

09.09.2022 | 15:35

Спасский районный суд вынес постановление о выдворении 13 иностранцев за пределы России.

7 сентября группу граждан Узбекистана остановили на федеральной трассе М5 в Пензенской области, когда они ехали на автомобиле.

При проверке документов выяснилось, что законный 90-дневный срок пребывания в РФ у них истек и продлить его долгое время никто не пытался.

За уклонение от выезда из страны в отношении мигрантов завели дела об административных правонарушениях.

«Суд учел признание ими вины, а также отсутствие обстоятельств, отягчающих их ответственность, и назначил им наказание в виде административного штрафа в размере 2 000 рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации», - сообщили в пресс-службе Спасского районного суда.