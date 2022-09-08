Общество

Жители Белинского района так и не дождались появления морга

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Жительница Белинского района напомнила губернатору о том, что к концу 2021 года обещали построить морг.

«Но пока ничего нет», - написала она на странице главы региона в соцсети «Одноклассники».

Согласно ответу на обращение, который последовал от представителя правительства региона, сейчас патолого-анатомическое исследование умерших жителей Белинского района делают в областном бюро судебно-медицинской экспертизы в Пензе.

«Транспортировка трупов из Белинского района осуществляется на основании договора, заключенного между частной ритуальной компанией и государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Белинская районная больница», бесплатно для родственников умерших (туда и обратно)», - пояснил представитель.

Когда медучреждение в районе появится, не указывается. На данный момент областной минздрав направил ходатайство о выделении денег на приобретение модульной конструкции морга.

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Гость||

Ой пипец, а где мен лежать если я в Белинском решу копыта сложить?

Гость||

Буде вам морх.И не один.

Гость||

в морге больно холодно и тесно

Гость||

Ой позорники

Гость||

Канавы общие наметили для многих,так зачем вам морг? Одни растраты...

Гость||

Гость писал(a):

Канавы общие наметили для многих,так зачем вам морг? Одни растраты...
не хочу в канаву а хочу в морг

Гость||

Гость писал(a):

не хочу в канаву а хочу в морг
А санитара маньячилу не хочешь?

Гость||

на фото чистая кровать, подушка, это такой комфорт в морге предлагать будут пациентам?

Гость||

Не верьте губернатору главе он много чего обещал и новый полигон тбо а имеем свалку еще 10 лет смард минимум будет сопровождать и транспортную реформу а новой техники нет и опг маршруточное правит и т.д.


Имя: Гость
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