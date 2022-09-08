Жители Белинского района так и не дождались появления морга

08.09.2022 | 15:02

Жительница Белинского района напомнила губернатору о том, что к концу 2021 года обещали построить морг.

«Но пока ничего нет», - написала она на странице главы региона в соцсети «Одноклассники».

Согласно ответу на обращение, который последовал от представителя правительства региона, сейчас патолого-анатомическое исследование умерших жителей Белинского района делают в областном бюро судебно-медицинской экспертизы в Пензе.

«Транспортировка трупов из Белинского района осуществляется на основании договора, заключенного между частной ритуальной компанией и государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Белинская районная больница», бесплатно для родственников умерших (туда и обратно)», - пояснил представитель.

Когда медучреждение в районе появится, не указывается. На данный момент областной минздрав направил ходатайство о выделении денег на приобретение модульной конструкции морга.