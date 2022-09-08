Суточный прирост пензенцев с COVID приближается к 500

08.09.2022 | 13:29

В Пензенской области за сутки подтвердили 487 случаев коронавирусной инфекции. Об этом в четверг, 8 сентября, сообщили в региональном оперативном штабе.

Суточный прирост, превышающий 400, фиксируют в области уже третий день подряд. 7-го числа выявили 428 заразившихся, 6-го - 442.

Лидером суточной статистики по заболеваемости стала Пенза (311 случаев). Далее идут Сердобский (41) и Кузнецкий (21) районы.

18 пациентов прибавилось в Лунинском районе, 14 - в Иссинском, 13 - в Нижнеломовском, по 12 - в Колышлейском и Лопатинском, 10 - в Тамалинском.

Менее 10 случаев зарегистрировано в ЗАТО Заречный (8), Шемышейском (6), Спасском, Земетчинском (по 5), Наровчатском, Пензенском, Сосновоборском (по 2), Бековском, Бессоновском, Городищенском, Каменском, Пачелмском (по 1) районах.

35 человек госпитализировано.

Всего с начала эпидемии в регионе подвердили 197 735 случаев COVID-19.

За сутки медики выписали 412 пациентов, новых смертей от коронавирусной пневмонии не зарегистрировано.

Итого выздоровевших - 187 212, умерших - 6 043, добавили в оперштабе.