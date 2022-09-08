Общество

Суточный прирост пензенцев с COVID приближается к 500

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru

В Пензенской области за сутки подтвердили 487 случаев коронавирусной инфекции. Об этом в четверг, 8 сентября, сообщили в региональном оперативном штабе.

Суточный прирост, превышающий 400, фиксируют в области уже третий день подряд. 7-го числа выявили 428 заразившихся, 6-го - 442.

Лидером суточной статистики по заболеваемости стала Пенза (311 случаев). Далее идут Сердобский (41) и Кузнецкий (21) районы.

18 пациентов прибавилось в Лунинском районе, 14 - в Иссинском, 13 - в Нижнеломовском, по 12 - в Колышлейском и Лопатинском, 10 - в Тамалинском.

Менее 10 случаев зарегистрировано в ЗАТО Заречный (8), Шемышейском (6), Спасском, Земетчинском (по 5), Наровчатском, Пензенском, Сосновоборском (по 2), Бековском, Бессоновском, Городищенском, Каменском, Пачелмском (по 1) районах.

35 человек госпитализировано.

Всего с начала эпидемии в регионе подвердили 197 735 случаев COVID-19.

За сутки медики выписали 412 пациентов, новых смертей от коронавирусной пневмонии не зарегистрировано.

Итого выздоровевших - 187 212, умерших - 6 043, добавили в оперштабе.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 
Гость||

А где же хваленый иммунитет? Весь прошлый год и всю весну ширяли людей вакциной поголовно, а прошло три летних месяца и все, опять начинай с начала?

Гость||

То, что ширяли, уже проели, надобно всё заново повторить.

Гость||

А что же прививочка не помогает? за которую гинцбурга наградили? или опять будете втирать, что болеют не реваксенные?Снова принуждать начнете вмез подряд? Гореть вам в аду!

Гость||

скачите мимо кастрюли с ковидом


Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте