Общество

Пострадавшей в ДТП жительнице Каменки присудили компенсацию

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Каменский городской суд удовлетворил иск 64-летней местной жительницы, попавшей под колеса иномарки в Рязани.

ДТП случилось 23 октября 2019 года на Вокзальной улице. Жительница Каменки пересекала дорогу по регулируемому пешеходному переходу, когда ее сбила 47-летняя автолюбительница, управлявшая Nissan X-Trail.

Травмы, полученные пешеходом, квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

«В возбуждении уголовного дела в отношении водителя транспортного средства было отказано, поскольку не представилось возможным установить механизм ДТП и вину его участников», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Пострадавшая женщина подала гражданский иск, требуя с автолюбительницы компенсацию морального вреда. При определении ее размера служители Фемиды учли степень тяжести полученных травм, длительность лечения, возраст горожанка, а также принципы разумности и справедливости.

С водителя постановили взыскать 250 000 рублей.

Ответчицу размер компенсации не устроил, она посчитала его завышенным и подала апелляцию, указав, что женщина продолжала переходить дорогу, хотя транспорт возобновил движение.

«Судом апелляционной инстанции жалоба признана несостоятельной. Решение суда вступило в законную силу», - добавила Светлана Артамонова.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

когда ее сбила 47-летняя автолюбительница, управлявшая Nissan X-Trail.
Чтобы сбили в мясо её детей и её родителей,если живы! Иначе не поймёт...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

64-летней местной жительницы, попавшей под колеса

И все-таки очень трудно понять, зачем в столь преклонном возрасте ездить в какую-то Рязань и переходить там оживленные многополосные улицы...

Гость||

Гость писал(a):

И все-таки очень трудно понять, зачем в столь преклонном возрасте ездить в какую-то Рязань и переходить там оживленные многополосные улицы...
чтобы ты.лежа на диване поклакал на клаве беесмысленное свое предложение!


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