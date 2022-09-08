Общество

Пензенцы приняли участие в сражении на Бородинском поле

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Уланы с пестрыми значками, драгуны с конскими хвостами, кирасиры, гренадеры, артиллеристы - сотни реконструкторов, среди которых были и пензенцы, собрались недалеко от Москвы, на Бородинском поле, где 210 лет назад произошло самое крупное сражение Отечественной войны 1812 года.

В реконструкции приняли участие представители пензенского клуба «Аванпост». 15 человек, облаченные в мундиры конного Литовского уланского полка, воевали с армией французского императора Наполеона.

«Показывали эпизод Шевардинского боя, который был накануне Бородинского сражения. Но, опять же, в такой камерной форме, потому что участвовало по 20 пушек с каждой стороны, определенное количество кавалерии. Просто сценаристы решили выбрать этот эпизод как один из примеров героической борьбы русской армии», - рассказал руководитель военно-исторического клуба «Аванпост» Томас Янчаускас.

Несколько дней пензенцы провели на месте легендарной битвы. Устанавливали палатки, налаживали быт, репетировали. Само же сражение продолжалось практически на протяжении трех часов.

«Это самый главный военно-исторический фестиваль России уже с 1988 года, с советских времен. И Бородино - это место, где собираются все: представители и искусства, и культуры, и власти. Практически все эпохи реконструкции вышли из «Бородино», - отметил Томас Янчаускас.

В этом фестивале представители Пензы участвуют на протяжении последних 20 лет.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Кошелев
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