История

История Пензы: Первопоселенцы не желали жить на правом берегу Суры

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

До начала XVIII века первопоселенцы старались не селиться на правом берегу Суры, поскольку с востока постоянно нависала угроза нападения кочевников. В результате район нынешних улиц Злобина, Сердобской и Касаткина больше напоминал огромный пустырь.

Возле округи регулярно дежурил отряд конных казаков. Кавалеристы тщательно следили за приближением вражеских орд и незамедлительно сообщали о появлении неприятеля гарнизону. Отсюда же наиболее маневренные группы казаков уходили в дальнюю разведку.

К началу XVIII века границы Российского государства отодвинулись далеко на юг, и проблема набегов частично ушла. Тогда городские власти решили разместить около реки таможенную заставу. Блокпост находился на самой границе Пензы, от него начиналась т. н. Городищенская дорога, по которой крестьяне везли в губернский центр свою продукцию.

Постепенно путь превратился в одну из главных магистралей края, связывающих город с уездами. В 70-х годах XVIII века по краям дороги стали появляться жилые дома и целые подворья. Земля здесь продавалась практически за бесценок, поэтому люди из удаленных районных центров стремились переселиться поближе к городу.

Здесь же некоторые пензенцы возводили трактиры и постоялые дворы для приезжих. Если бы сейчас эту округу увидел кто-нибудь из первопоселенцев, он бы был в шоке. Огромный мост, с их точки зрения, - слабое место в обороне крепости, поскольку кочевникам стало бы проще попасть на другой берег.

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

