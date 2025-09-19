История Пензы: Название проезда МОПР ставит в тупик многих горожан

19.09.2025 | 07:31

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В Пензе имеется множество улиц с непонятными названиями и странными аббревиатурами. Порой расшифровать ту или иную затруднительно даже историкам. К примеру, проезд МОПР в Маньчжурии назван в честь Международной организации помощи борцам революции.

Благотворительное коммунистическое объединение оказывало поддержку рабочим и крестьянам за рубежом. В первую очередь революционерам помогали финансово. Через различные предприятия и отдельные структуры за границу переправляли колоссальные суммы.

Однако на деле МОПР служила всего лишь прикрытием для советских контрразведчиков. Через нее в Европу и другие концы света отправляли оружие и боеприпасы, а также вербовали шпионов. В 20-е годы прошлого века некоторые партийные вожди еще верили в мировую революцию и делали все, чтобы поднять на восстание народные массы.

Отделения МОПР имелись в 19 странах мира и объединяли 14 млн человек, при этом в каждой секции велась мощная пропаганда. В первую очередь большевики обращали внимание на военных и моряков, поскольку в случае восстания они могли послужить в качестве главной боеспособной силы.

Впрочем, особого успеха деятельность не принесла. МОПР ликвидировали в 1947 году.