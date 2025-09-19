Сетевое издание|18+|Пятница|19 сен 2025|09:16
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в MAX PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+18oC
+19oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+21oC
+22oC
Завтра | Облачно |

История

История Пензы: Название проезда МОПР ставит в тупик многих горожан

Печать
Telegram

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В Пензе имеется множество улиц с непонятными названиями и странными аббревиатурами. Порой расшифровать ту или иную затруднительно даже историкам. К примеру, проезд МОПР в Маньчжурии назван в честь Международной организации помощи борцам революции.

Благотворительное коммунистическое объединение оказывало поддержку рабочим и крестьянам за рубежом. В первую очередь революционерам помогали финансово. Через различные предприятия и отдельные структуры за границу переправляли колоссальные суммы.

Однако на деле МОПР служила всего лишь прикрытием для советских контрразведчиков. Через нее в Европу и другие концы света отправляли оружие и боеприпасы, а также вербовали шпионов. В 20-е годы прошлого века некоторые партийные вожди еще верили в мировую революцию и делали все, чтобы поднять на восстание народные массы.

Отделения МОПР имелись в 19 странах мира и объединяли 14 млн человек, при этом в каждой секции велась мощная пропаганда. В первую очередь большевики обращали внимание на военных и моряков, поскольку в случае восстания они могли послужить в качестве главной боеспособной силы.

Впрочем, особого успеха деятельность не принесла. МОПР ликвидировали в 1947 году.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети