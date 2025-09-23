История

История Пензы: Городская школа № 8 названа в честь отважного летчика

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Школа № 8 на улице Касаткина знаменита не только своей многолетней историей. В годы Великой Отечественной войны здесь размещался штаб 68-го стрелкового корпуса.

Поначалу воинское соединение сплошь состояло из жителей Пензенской области и Мордовии. Наши земляки с боями прошли по Украине, Молдавии, освобождали Румынию, Австрию, а за отличие в сражениях на территории Югославии корпусу присвоили название Белградский.

В этой школе учился Герой Советского Союза летчик Николай Павлушкин. Почти за полтора года службы пилот совершил 134 боевых вылета и сбил 13 самолетов противника, за что и удостоился высокой награды.

В сентябре 1965-го учебному заведению было присвоено его имя, а через несколько лет здание школы увенчала и мемориальная доска, посвященная асу Великой Отечественной войны. А в мае 1974 года в МБОУ СОШ № 8 г. Пензы им. Н. С. Павлушкина был открыт музей.

Само образовательное учреждение поначалу относилось к Рязанско-Уральской железной дороге. С начала Великой Отечественной войны учащимся пришлось во внеурочное время копать окопы и, кроме того, выезжать в колхозы и помогать убирать урожай.

