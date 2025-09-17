История Пензы: Городская улица названа в честь организатора убийства императора

17.09.2025 | 07:26

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В Российской империи существовало множество разнообразных террористических группировок. Одной из первых была «Народная воля». Ее руководитель Софья Перовская смогла организовать убийство Александра II. За «заслуги» революционерки пензенской улице в 1937 году и присвоили ее имя.

Подготовка к теракту началась зимой 1880 года. Боевики заранее вычислили маршрут передвижения Александра II, узнали, в какой час с ним ездит меньше всего охраны, и на основе данных выбрали место для совершения покушения: улица Малая Садовая, возле Михайловского замка.

1 марта 1881-го народовольцы заняли позиции и ждали карету императора. Однако неожиданно царь решил навестить кузину и поехал по другой дороге. Планы рушились на глазах, но в ситуацию вмешалась Перовская. Она переставила боевиков и приказала атаковать экипаж малыми силами.

Днем карета Александра II въехала на мост над Екатерининским каналом. Перовская бросила на землю платок, подав условный сигнал, и в экипаж сразу полетели бомбы. Каким-то чудом пострадала только карета, а сам император даже не получил ранения.

Охрана просила Александра II не покидать экипаж, но царь захотел посмотреть в глаза террористу. Это стало его роковой ошибкой. Как только император вышел из кареты, в него бросили еще одну бомбу. Самодержец погиб.