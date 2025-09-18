История Пензы: В честь поэта, ругавшего церковь, назвали городскую улицу

18.09.2025 | 07:27

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Если пролетарским поэтом № 1 в Советском Союзе считался Владимир Маяковский, то второе место занимал, несомненно, Демьян Бедный, в честь которого в 1925 году назвали одну из улиц в Терновке.

Он родился в нищей крестьянской семье и с детства был вынужден работать не покладая рук. Это наложило отпечаток на его дальнейшую судьбу. Как только литератор достиг совершеннолетия, он сменил свое настоящее имя (Ефим Придворов) на псевдоним Демьян Бедный.

Первые произведения из-под его пера вышли в 1911 году. Они привлекли внимание Владимира Ленина, и молодой талант стал пользоваться поддержкой большевиков. Впрочем, современники тех лет отмечали, что тексты поэта никакой художественной ценности не несли, а сам Демьян Бедный был человеком недалекого ума.

Поэт часто прибегал к антирелигиозной пропаганде, одно время работал в газете «Безбожник», писал стихи о сносе Храма Христа Спасителя. Жестко доставалось от него и врагам партии, зато вождям возносилась ярая хвала.

На партийных митингах творец порой позволял себе нецензурные выражения с трибуны. Так, когда в стране травили Михаила Булгакова за пьесу «Дни Турбиных», поэт выкрикнул на всю аудиторию: «Мать Булгакова такая же проститутка, как и моя!». В другой раз литератор назвал Россию «сосудом мерзости», а русских богатырей – «трусами и пьяницами». На это сильно обиделся Иосиф Сталин, который изначально положительно относился к творцу.

Демьяну Бедному намекнули, что о не стоит так грубо отзываться о стране, в которой он живет. Но поэт не внял просьбам «сотрудников в штатском». В результате в 1932 году его едва не расстреляли - пожалел Сталин, но исключение из партии и Союза писателей все же состоялось.