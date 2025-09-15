История Пензы: Одну из улиц по ошибке называют в честь другого человека

15.09.2025 | 07:32

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Интересный факт: когда жители улицы Коробкова раньше вызывали такси, то они просили подать машину на улицу Вити Коробкова. Уменьшительно-ласкательное имя люди добавляли сознательно, считая, что их округа названа в честь юного партизана. На самом деле это не так.

Улица носит имя нашего земляка, генерал-майора авиации Федора Коробкова. Он родился в июне 1898 года в городе Спасске. Когда ему едва исполнилось 17 лет, разразилась Первая мировая война.

В 1915-м юношу призвали в армию и тогда же отправили на фронт. Пензенец попал в ряды 1-го гренадерского полка. Подразделения подобного типа действовали в качестве штурмовых бригад и воевали на самых опасных участках фронта. Коробков прошел всю Первую мировую, а затем вступил в Красную армию.

Из пехотинцев он предпочел переквалифицироваться в летчики. И, как оказалось впоследствии, нашел свое истинное призвание. Всего за несколько лет Коробков дослужился до майора, а в годы Гражданской войны в Испании воевал на стороне коммунистов.

Когда противник слышал его позывной «Генерал Павлович», то понимал, что в небе больше делать нечего - наш земляк не оставлял врагам шансов остаться живыми в бою. В 1942 году он пытался организовать оборону на одном из участков под Севастополем, но попал под авиаудар и погиб. Посмертно ему присвоили звание Героя Советского Союза.