История Пензы: В доме № 72 на ул. Володарского жил известный прозаик

26.09.2025 | 07:37

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Улица Володарского издавна считалась районом для аристократии. До революции здесь жили дворяне и купцы, а в советские годы - творческая интеллигенция города. Об этом напоминает мемориальная доска Николаю Почивалину на фасаде дома № 72.

Он прославился как поэт и прозаик. Первые произведения Николай Михайлович опубликовал еще в школьные годы, когда учился в селе Поспеловка Кузнецкого района. Туда его семья переехала в 1928 году, когда мальчику было семь лет.

Сначала он печатался в местной прессе, в годы Великой Отечественной войны стал фронтовым корреспондентом. Со своим главным оружием - листком и карандашом - Почивалин дошел до Германии. После окончания войны ему пришлось некоторое время поработать на строительстве новой ветки метро в Москве.

Николай Михайлович времени даром не терял и рассылал свои заметки и материалы в разные газеты, а чуть позже взялся за написание книг. Всего за свою жизнь литератор выпустил 60 произведений, некоторые из них, например повесть «После зимы» и роман «Летят наши годы», были переведены на иностранные языки.

Писал Почивалин и про Пензу. Его школьная учительница стала прообразом героини в произведении «Оскомина».

В доме № 72 на улице Володарского Николай Почивалин провел 24 года - почти треть жизни. Сегодня среди местных его помнит разве что старшее поколение.