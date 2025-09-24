История

История Пензы: Известный пензенец отказался подчиняться мэру Москвы

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

На фасаде дома № 74 на улице Володарского можно заметить довольно необычную мемориальную табличку. Она посвящена выдающемуся писателю и драматургу Анатолию Васильеву. Появилась она не случайно: здесь литератор прожил несколько лет.

Анатолий Александрович родился в 1942 году в селе Даниловка Лопатинского района и связывать свою жизнь с театром поначалу не собирался. В 17 лет он поступил на химический факультет Ростовского госуниверситета и лишь потом решил подать документы в знаменитый ГИТИС.

По его окончании Васильеву удалось устроиться в театр им. Станиславского, а чуть позже он стал там главным режиссером. По воспоминаниям актеров, Анатолий Александрович был крайне строгим руководителям, часто из его уст можно было услышать: «Никого щадить не буду. Относиться стану беспощадно, как к себе».

Благодаря твердой дисциплине постановки проходили с неизменным успехом и всегда собирали аншлаг. А в 1987 году Васильев открыл собственный театр под названием «Школа драматического искусства», с которым гастролировал и за рубежом.

У нашего земляка были непростые отношения с Юрием Лужковым. Неизвестно, какой конфликт у них случился, но в 2006 году Васильева уволили приказом комитета по культуре, по причине «плохого выполнения распоряжений мэра».

