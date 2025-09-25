История Пензы: Здание в центре города связано с Наполеоном

25.09.2025 | 07:35

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

На рубеже 40- 50-х годов прошлого века в Советском Союзе расцвело новое архитектурное направление - сталинский ампир. В Пензе много домов в этом стиле построили в нижней части улицы Володарского.

«Ампир» переводится с французского как «империя». Стиль появился в период правления Наполеона. Тогда в городской архитектуре Парижа стали преобладать парадность и величественность, всем зданиям старались придать едва ли не дворцовый вид.

В Советском Союзе ампир обрел популярность на закате сталинской эпохи. В Москве яркие образцы этого архитектурного направления - здание МГУ и Министерства иностранных дел.

Есть свои уникальные строения и в Пензе. Пожалуй, самое выдающееся - дом № 72 на улице Володарского. Во-первых, у него необычная планировка. К примеру, в одном из подъездов на последнем этаже есть только одна квартира, а вход такой большой, что напоминает, скорее, театральное фойе.

Во-вторых, строение украшают красноармейские звезды и витиеватые вензеля. Квартиры в таких домах раньше предоставляли лишь высокопоставленным особам. В нижней части улицы Володарского жили в основном чекисты, писатели и чиновники. Во двор обычно проходили через арку - столь масштабную, что кажется, будто проходишь через триумфальные ворота. Во всем чувствуется величие сталинского ампира.