Общество

В Пензенскую область поступила детская вакцина от гриппа

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В Пензенскую область поступило 62 750 доз препарата «Совигрипп», предназначенного для профилактической иммунизации детей против сезонного гриппа.

По словам заместителя министра здравоохранения региона Марины Воробьевой, грипп быстро распространяется в местах скопления детей, особенно в детсадах и школах. Поэтому следует защитить растущий организм уже в начале подъема заболеваемости, не дожидаясь периода сезонных простуд.

«Статистика показывает, что привитые дети либо не болеют ОРВИ, либо переносят заболевание в легкой форме», - подчеркнула Марина Воробьева.

Ранее в прямом эфире замминистра здравоохранения рассказала, какие меры следует принять для защиты детей от сезонных заболеваний и чем отличается «Совигрипп» от другой детской противогриппозной вакцины - «Ультрикс Квадри».

«Поступившая вакцина в ближайшее время будет распределена по медицинским организациям региона. Для прохождения вакцинации необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства», - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.

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Источник — фото health.pnzreg.ru
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