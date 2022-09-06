За неделю число случаев простудных заболеваний выросло на 156%

06.09.2022 | 15:40

Как защитить ребенка от простуды? Помогут ли лук и чеснок против инфекции? Есть ли в регионе назальная вакцина от гриппа? На эти и другие вопросы заместитель министра здравоохранения Пензенской области Марина Воробьева ответила во время прямого эфира, организованного региональным правительством.

- Марина Александровна, как во время сезона простуд уберечь ребенка?

- Дети болеют простудными заболеваниями каждый эпидсезон. Защитой станет правильное питание: рацион ребенка должен быть наполнен овощами, фруктами, соками.

Кроме того, не надо кутать ребенка, иначе он потеет. Лучше ребенка закалять, гулять с ним на свежем воздухе, где он должен двигаться, играть со сверстниками.

Если ребенок заболел, он должен оставаться дома, чтобы не передавать инфекцию другим детям.

- Какие правила нужно соблюдать при закаливании?

- Регулярность, систематичность и постепенность - вот три основных правила. Это должен быть комплекс систематических процедур. Если начали обтирания, то сначала - ручки и ножки, потом площадь увеличивается и снижается температура воды. Если полоскать горло, то здесь тоже нужна длительность, систематичность и постепенное снижение температуры полоскания.

Если есть затруднения, нужно обратиться к участковому педиатру, который посоветует, как проводить эти занятия, и установит их длительность. Кому-то достаточно 10 занятий, а кому-то потребуется 2 месяца.

- С какими симптомами ребенка нельзя отправлять в школу или садик?

- Любые симптомы простудного заболевания - повышение температуры, кашель, насморк, слабость, недомогание, головная боль, тошнота, рвота, нарушение стула. В таких случаях ребенка надо оставить дома, понаблюдать за ним и при необходимости вызвать врача.

- Какие меры предосторожности принимаются в школах и детсадах?

- Ковид научил нас осторожности. В этом году система утренних фильтров по-прежнему действует - детям на входе измеряют температуру, опрашивают на предмет вирусных или инфекционных заболеваний. Школы разделяют потоки, используют разные входы. Все это зависит от учебного заведения и от заболеваемости в школе, классе, детском саду. Возможно, с учетом обстановки при необходимости учеников будут рассаживать по одному - это зависит от школы.

- Какие правила профилактики нужно соблюдать дома?

- Проветривание и влажную уборку, если все здоровы. Если есть больной или постконтактный человек, то при уборке нельзя при этом забывать о дверных ручках, о кнопке унитаза - тех контактных местах, к которым прикасаются все члены семьи.

Если в доме появился больной человек, то для него обязательны отдельные полотенца и посуда, а также ношение маски. Маску должен надевать больной, выходя в места общего пользования, либо тот, кто заходит к нему, например носит еду. Маска - это защита организма от попадания небольших частичек слизи, слюны, которые распыляются, когда человек разговаривает, кашляет или чихает.

- Можно ли покупать витамины детям на свое усмотрение?

- Лучше посоветоваться с врачом. По разговору с мамой при осмотре ребенка врач определит, каких микроэлементов не хватает ребенку, и порекомендует, какие компоненты должны входить в мультивитаминный комплекс, а также составит курс профилактики витаминной недостаточности - месячный или двухмесячный.

- Какие вакцины необходимы детям, чтобы противостоять гриппу и ковиду?

- В регион поступили вакцины для детского населения «Ультрикс-квадри» и «Совигрипп. Первая содержит 4 компонента против разных штаммов гриппа, вторая - 3 компонента и иммуномодулятор (полиоксидоний).

Что касается вакцинации против коронавирусной инфекции, то она доступна детям от 12 до 17 лет.

Также хочется напомнить о вакцине от пневмококковой инфекции. У нас есть «Пневмо-23» и «Пневмовакс», она защищает от отитов, бактериальных сепсисов и других заболеваний. Этой превмококковой вакциной мы прививаем всех деток до 2 лет. Если по каким-то причинам ребенок ее не получил и собирается в детский сад, мы обязательно рекомендуем ее сделать. Все знают: когда ребенок идет в детский сад, он начинает чаще болеть - новый коллектив, новые инфекции. А вакцина помогает, сокращая в разы длительность болезни.

- Каковы прогнозы заболеваемости детей на этот сезон?

- Распространение коронавирусной инфекции идет быстрее, чем в предыдущие волны, и она поражает детское население в большей степени. В среднем по России заболеваемость детей составляет 7-10% общего количества, ранее - около 7%. Вообще в 2021-2022 году сезонность стерлась, заболеваемость стала круглогодичной и держится на высоком уровне.

В этом сезоне наблюдается рост простудных заболеваний среди подростков и старшего поколения - за последнюю неделю он составил 156%. Скорее всего, маленьких детей с наступлением прохладной погоды родители одели в теплое, а подростки еще не перестроились. Гуляя после школы или вечером в легкой одежде, они заболевают.

- В каких случаях врач сразу назначает антибиотики при признаках заболевания?

- Если это вирусное заболевание, то антибиотики не нужно назначать в первые 3-4 дня. Если есть подозрение на бактериальную инфекцию, например ангину, то антибиотик нужен, и чем раньше, тем лучше. К тому же есть простудные заболевания на фоне других, например, бронхиальной астмы или диабета, и тогда врачи тоже перестраховываются: чтобы не было развития вторичной бактериальной флоры, назначают антибиотики.

Но отмечу, что антибиотики нужно назначать крайне осторожно. Если пациент сомневается в правильности лечения, назначенного доктором, он может позвонить по телефону горячей линии в свою поликлинику заведующему или администратору и проговорить сомнительные моменты. Но ни в коем случае не отменять и не назначать лечение самостоятельно, потому что врач, назначая лечение, несет за него ответственность.

- Что делать, если человеку с температурой 39 °С в поликлинике отказываются прислать врача на дом, объясняя это загруженностью?

- Так быть не должно. При повышении температуры больной должен оставаться дома и вызывать врача на дом. Бывает, что врач заболел, тогда перенаправляют другого доктора или по телефону назначают время, когда он придет. Опять же, в каждой поликлинике и в минздраве работает круглосуточная прямая линия, куда можно позвонить и решить проблему.

- Входят ли лекарства в потребительскую корзину, на которой основывается прожиточный минимум?

- Нет, не входят. Если речь идет о ковиде, то мы обеспечиваем лекарствами по временным методическим рекомендациям. Если человек страдает хроническим тяжелым заболеванием, он получает лекарство по федеральной или региональной льготе. Если находится на лечении в стационаре, получает препараты, назначенные врачом.

- Имеет ли смысл раскладывать на тарелках дольки чеснока и лука?

- Лук и чеснок имеют в составе антибактериальные вещества, которые помогаю обеззараживать воздух. Кушать их можно в умеренном количестве, раскладывать дома - пожалуйста, особенно если есть маленький ребенок, которому не все препараты показаны. Они не являются антибактериальными или антивирусными препаратами, так же как и, к примеру, малиновое варенье - оно не лечит от простуды и гриппа, но увеличивает потоотделение и помогает выздоравливать.

- Есть ли в регионе назальные вакцины от коронавируса и гриппа?

- От гриппа нет, прививка делается внутримышечно. А от коронавирусной инфекции есть, это тот же самый «Спутник V». Для ее введения используется специальная насадка. Вакцина вводится двукратно с интервалом в 21 день. Назальная вакцина не рекомендуется для вакцинации, она используется для ревакцинации лиц моложе 65 лет. А старшему поколению рекомендуем вводить вакцину внутримышечно.