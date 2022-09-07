В Чемодановке нет средств на отлов бродячих собак

07.09.2022 | 12:21

В Чемодановке Бессоновского района не могут решить проблему с бродячими собаками, представляющими опасность и для детей, и для взрослых. Такой вывод следует из ответа местной администрации на вопрос сельчанки.

«Что делать? Они кусают детей, родители буквально отбивают их у собак, я, взрослый человек, боюсь пройти мимо с грудным ребенком. Обращалась ровно год назад в администрацию села, отписку написали: должен быть договор с организацией по отлову бездомных животных. Но проблема так и не решилась, количество особей растет. Как быть? Должен произойти несчастный случай, чтобы что-то сдвинулось с места?» - возмутилась читательница «ПензаИнформ».

Редакция сетевого издания направила обращение в орган местного самоуправления и 7 сентября получила ответ, подписанный главой администрации Олегом Сурковым.

«В бюджете сельсовета отсутствуют средства для заключения контракта с организацией, которая занимается отловом животных без владельцев», - говорится в нем.

При этом уточняется, что, даже если бы работы по отлову были проведены, ситуация особо не изменилась бы: умерщвление животных как метод сокращения популяции запрещено законом, после отлова, вакцинации и стерилизации особей возвращают в места их прежнего обитания.