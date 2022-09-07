У школы в центре Пензы спилили березы, рябины и ели

07.09.2022 | 14:24

Пензенцам объяснили, почему у школы № 49 на улице Кирова вырубили множество деревьев.

«На пришкольной территории спилили березы. Они не старые, не аварийные, просто директору помешали почему-то - сказал, что забор мешают ставить. Но там, где их варварски убрали, уже поставили новый забор! Сначала все елки около школы спилили, хотя можно было оставить, потом все взрослые деревья на заднем дворе. Красавицы рябины пошли под топор, в этом году березы. Учителя и многие родители в шоке. Что происходит?» - поинтересовался читатель портала «ПензаИнформ».

Редакция направила соответствующий запрос в городское управление образования, откуда 7 сентября был получен ответ.

«Зеленые насаждения были в неудовлетворительном состоянии, посажены с нарушением всех норм, на недопустимом расстоянии от здания школы и представляли угрозу жизни и безопасности детей. Вырубка производилась по согласованию с МУП «Зеленое хозяйство», - пояснили в управлении.

Вместо вырубленных елей, как уточнили, уже появились туи. Кроме того, посадка новых деревьев продолжится в 2023 году при наступлении благоприятных погодных условий.