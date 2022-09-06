Пензенцы отметят День трезвости на Фонтанной площади

06.09.2022 | 16:03

Жителей и гостей Пензы пригласили принять участие в акции «Трезвый город – здоровый город». Она пройдет в среду, 7 сентября, на Фонтанной площади.

Цель мероприятия - проинформировать пензенцев о негативных последствиях употребления алкоголя, показать им, что досуг можно провести «здоровым» образом.

«Чрезмерное употребление алкоголя и алкогольная зависимость представляет собой одну из наиболее серьезных проблем современного общества. Доказана корреляция между употреблением алкоголя и повышением частоты поражения внутренних органов и систем человека», - сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения области.

На Фонтанной площади для участников акции будет работать несколько площадок. Желающие смогут узнать, присутствуют ли в их жизни основные факторы риска развития хронических заболеваний, проконсультироваться с психологом из областной наркологической клиник, осмотреть экспозицию «Последствия хронического алкоголизма», посетить «Кафе правильного питания».

Также на площади организуют выставку детских рисунков «Мы за здоровый образ жизни!» и выступления творческих коллективов.

«Праздничное мероприятие начнется с молодежного флешмоба, которым пензенские подростки наглядно продемонстрируют, что физическая активность намного приятнее, доступнее и полезнее, чем алкогольные напитки», - пообещали в пресс-службе регионального минздрава.

Всех желающих участвовать в акции ждут с 12:00 до 15:00.