Служители Фемиды объявили конкурс для пензенских школьников

05.09.2022 | 19:44

Пензенские служители Фемиды ждут, когда им напишут, для них нарисуют, слепят, свяжут школьники региона. Представители судебного департамента, областного суда и их коллеги объявляют конкурс, который проводится в двух возрастных категориях.

«Ученикам 8-11-х классов мы предлагаем написать сочинение или подготовить творческую работу в любой технике исполнения, это может быть рисунок, вышивка, вязание, макраме, лепка или что-то другое. А школьникам 5-7-х классов предлагается подготовить только лишь творческую работу», - сообщила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.

Такой конкурс в регионе проходит традиционно. Обычно в нем принимают участие сотни юных пензенцев. Ребята могут выбрать одну из нескольких тем для сочинений.

«Какими личностными качествами и навыками должен обладать судья», «Какой бы вы хотели видеть процедуру назначения на должность судьи», «Какие требования, по вашему мнению, должны предъявляться к действующему судье», «Какие вопросы должны обсуждаться на съезде судей». Также мы просим детей предложить их варианты органов судейского сообщества в современной России», - перечислила темы Наталья Яшина.

Еще ребятам предлагается пофантазировать, как могут выглядеть эмблемы X Всероссийского съезда судей, Совета судей, мантия судьи.

Конкурс проводится в заочной форме. Победителям обещают дипломы и памятные подарки. Творческие работы с заявками ждут до 20 ноября в Управлении судебного департамента в Пензенской области, или их можно передать через районные суды.