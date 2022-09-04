Зареченец заплатил за то, чтобы вернуться домой из командировки

04.09.2022 | 15:49

Долги стали препятствием для осуществления желания жителя Заречного пересечь границу России и попасть домой.

Горожанин игнорировал квитанции за коммунальные услуги и уплату налогов и задолжал 100 000 рублей. Пока мужчина был за границей, ему регулярно напоминали о необходимости рассчитаться, о том, что наложено ограничение на выезд из страны, однако значения таким сообщениям он не придавал.

В итоге на пограничном контроле, который зареченец проходил, возвращаясь из командировки, во въезде в Россию ему отказали, сообщает портал «Заречье сегодня».

Мужчина вынужден был обратиться за помощью к знакомым. Они сумели быстро собрать нужную сумму, и зареченца пропустили на родину.

У другого жителя закрытого города возникли проблемы, наоборот, с выездом за рубеж. «Не пускал» долг за коммунальные услуги в 400 000 рублей. Пришлось заплатить, чтобы не просрочить путевки и отдохнуть.