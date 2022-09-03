Общество

В День солидарности в борьбе с терроризмом в Пензе прошел митинг

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru

У памятника пензенцам, погибшим на Северном Кавказе, в сквере Воинской доблести прошел митинг, посвященный трагическим событиям 18-летней давности.

1 сентября 2004-го года боевики захватили школу № 1 в Беслане. Заложников удерживали два с половиной дня. Жертвами теракта стали 334 человека, 186 из них - несовершеннолетние.

«Наша страна, несмотря на все угрозы, которые поступают в ее адрес от террористов и недружественных стран, никогда не перестанет бороться с мировым терроризмом и не пойдет у него на поводу», - заявил министр внутренней и информационной политики Пензенской области Павел Маслов.

Бесланская трагедия стала поводом для установления в России 3 сентября Дня солидарности в борьбе с терроризмом - злом, которому нет объяснения с точки зрения цивилизованного человека.

«Страдают невиновные люди - дети, женщины, мужчины. Это никак нельзя оправдать», - отметила ученица кадетской школы № 46 Ирина Добрышкина.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
0
0
0
 

Обсуждение новости закрыто

 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте