В День солидарности в борьбе с терроризмом в Пензе прошел митинг

03.09.2022 | 18:00

У памятника пензенцам, погибшим на Северном Кавказе, в сквере Воинской доблести прошел митинг, посвященный трагическим событиям 18-летней давности.

1 сентября 2004-го года боевики захватили школу № 1 в Беслане. Заложников удерживали два с половиной дня. Жертвами теракта стали 334 человека, 186 из них - несовершеннолетние.

«Наша страна, несмотря на все угрозы, которые поступают в ее адрес от террористов и недружественных стран, никогда не перестанет бороться с мировым терроризмом и не пойдет у него на поводу», - заявил министр внутренней и информационной политики Пензенской области Павел Маслов.

Бесланская трагедия стала поводом для установления в России 3 сентября Дня солидарности в борьбе с терроризмом - злом, которому нет объяснения с точки зрения цивилизованного человека.

«Страдают невиновные люди - дети, женщины, мужчины. Это никак нельзя оправдать», - отметила ученица кадетской школы № 46 Ирина Добрышкина.