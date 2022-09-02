Общество

В Пензе учащиеся колледжа составили образ террориста

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru

Учащиеся колледжа транспортных технологий собрали пазл. Это не просто игра: задача - составить из кусочков бумаги образ террориста и раскрыть своими словами его преступную сущность.

«Это очень нехорошая деятельность. Я не считаю, что это правильно, вообще», - рассказал учащийся колледжа транспортных технологий Никита Пузарин.

Студенты стали участниками информационно-просветительской панорамы, организованной центром правового воспитания и социальной информации областной библиотеки для детей и юношества. Мероприятие посвящено Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

«Как можно в этих условиях защитить себя, как противостоять этой угрозе, большое внимание уделено профилактике вовлечения подростков и молодежи в деструктивные группы, особенно в том, что касается вовлечения через соцсети», - пояснила главный библиотекарь центра правового воспитания Елена Морозова.

3 сентября будет отмечаться день памяти жертв одного из крупнейших и самых страшных в России террористических актов - нападения боевиков, чеченских сепаратистов, на школу в Беслане в Северной Осетии. В 2004 году во время праздничной линейки 1 сентября были захвачены 1 128 заложников - ученики, их родители и педагоги.

В течение двух с половиной дней они удерживались в заминированном здании. Затем в спортзале произошли взрывы, возник пожар, часть стен обрушилась. В этот момент начался штурм. Большинство насильственно удерживаемых были освобождены. Однако без жертв не обошлось - погибло 333 человека, в том числе 186 детей. Самому младшему из них было всего 6 месяцев.

С момента трагедии прошло 18 лет. В Пензе в начале сентября ежегодно проводятся траурные мероприятия в память о невинных жертвах всех террористических актов, совершенных на территории страны.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
0
0
0
 

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте