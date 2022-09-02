В Пензе учащиеся колледжа составили образ террориста

02.09.2022 | 19:14

Учащиеся колледжа транспортных технологий собрали пазл. Это не просто игра: задача - составить из кусочков бумаги образ террориста и раскрыть своими словами его преступную сущность.

«Это очень нехорошая деятельность. Я не считаю, что это правильно, вообще», - рассказал учащийся колледжа транспортных технологий Никита Пузарин.

Студенты стали участниками информационно-просветительской панорамы, организованной центром правового воспитания и социальной информации областной библиотеки для детей и юношества. Мероприятие посвящено Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

«Как можно в этих условиях защитить себя, как противостоять этой угрозе, большое внимание уделено профилактике вовлечения подростков и молодежи в деструктивные группы, особенно в том, что касается вовлечения через соцсети», - пояснила главный библиотекарь центра правового воспитания Елена Морозова.

3 сентября будет отмечаться день памяти жертв одного из крупнейших и самых страшных в России террористических актов - нападения боевиков, чеченских сепаратистов, на школу в Беслане в Северной Осетии. В 2004 году во время праздничной линейки 1 сентября были захвачены 1 128 заложников - ученики, их родители и педагоги.

В течение двух с половиной дней они удерживались в заминированном здании. Затем в спортзале произошли взрывы, возник пожар, часть стен обрушилась. В этот момент начался штурм. Большинство насильственно удерживаемых были освобождены. Однако без жертв не обошлось - погибло 333 человека, в том числе 186 детей. Самому младшему из них было всего 6 месяцев.

С момента трагедии прошло 18 лет. В Пензе в начале сентября ежегодно проводятся траурные мероприятия в память о невинных жертвах всех террористических актов, совершенных на территории страны.