Педиатры просят пензенцев не морить керосином вшей у детей

02.09.2022 | 13:19

С завершением каникул и возвращением детей в коллективы особое значение приобретает профилактика педикулеза (паразитарное заболевание кожи и волос, которое вызывают кровососущие насекомые - вши). Основной его признак - беспокойство и зуд в области волосистой части головы.

«Если кто-то в детско-школьном коллективе принес паразита, очень быстро могут заразиться остальные ребята, которые с ним общались, соприкасались головами, дотрагивались до нее руками. Заражение может произойти при игре детей в песочнице, при посещении бассейна, при общем использовании предметов личной гигиены, мягких игрушек, одежды», - отмечает врач-педиатр Ирина Глебова.

Во время месячников по профилактике педикулеза медики проводят осмотры воспитанников детских коллективов на предмет заражения. Школьники подлежат осмотру после каждых каникул и раз в месяц выборочно из 4-5 классов.

Тех, у кого выявили вшей или гнид, отстраняют от занятий. Допуск в детсад и школу разрешается после обработки и только при наличии медицинской справки об отсутствии педикулеза.

Педикулез опасен тем, что при росте численности паразитов и увеличении количества их укусов могут возникнуть гнойничковые поражения кожи, вторичная бактериальная инфекция, аллергические реакции. Поэтому при первых симптомах следует обращаться к педиатру, а при необходимости - к дерматологу.

«Ни в коем случае нельзя применять такие опасные «народные средства» от педикулеза, как бензин или керосин! Они могут вызывать отравление или сильный химический ожог. Лечение следует проводить специальными лекарственными средствами от паразитов, предварительно получив консультацию специалиста. В период лечения и после него в течение месяца каждые 7-10 дней рекомендуется проводить осмотр всех членов семьи», - предупредили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.

Ранее в региональном управлении Роспотребнадзора дали рекомендации, как снизить риск заражения педикулезом. В ведомстве отметили, что за 7 месяцев было выявлено 212 случаев поражения вшами, в том числе 142 - у детей.