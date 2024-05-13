Более половины россиян идут к врачу только при серьезных проблемах

13.05.2024 | 13:20

Большинство россиян (64%) идут в медицинское учреждение только в случаях серьезных проблем со здоровьем, выяснили СК «Росгосстрах Жизнь» и ВТБ в ходе совместного опроса *.

31% респондентов обращаются к врачу, если симптомы долго не проходят, 19% - при острой боли, 14% стараются вообще избегать визитов из-за страха перед врачами. Четверть россиян (23%) обращаются за медицинской помощью тогда, когда начинают ощущать первые признаки недомогания. Лишь 13% опрошенных регулярно следят за здоровьем и обращаются в медучреждения в том числе с целью профилактики, сообщили в пресс-службе банка ВТБ.

Результаты опроса показывают, что россияне откладывают визит к врачу даже при сильном недомогании, причем основная причина этого - нехватка времени: так ответили 25% респондентов. Среди других факторов, влияющих на подобное решение, страх выявить серьезное заболевание и незнание, к какому врачу обратиться, - по 18%, отсутствие ярко выраженных симптомов болезни - 12%, боязнь врачей (ятрофобия) - 6%, предпочтение лечиться самостоятельно, в том числе народными методами, - 4% и т. д.

Чаще всего россияне обращаются к стоматологам (31%), терапевтам (24%), гастроэнтерологам (13%), лорам (9%), хирургам (7%), дерматологам (7%). Респонденты могли выбирать несколько вариантов ответов из предложенных.

«Мы видим, что россияне все чаще проходят обследования и сдают анализы, не дожидаясь критических сигналов. В первом квартале 2024 года траты наших клиентов на медицинские товары, услуги и лекарства составили 34 млрд рублей, что на четверть больше, чем годом ранее. Из них 25,1 млрд пришлось на покупку лекарств в аптеках и 9,2 млрд - на оплату медуслуг в клиниках. Это доказывает, что россияне стали внимательнее относиться к своему здоровью, хотя готовность идти к врачам для профилактики, «не дожидаясь перитонита», пока присуща не всем жителям нашей страны», - подчеркнул руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ Ростислав Яныкин.

* Опрос проводился с 8 по 12 апреля 2024 года. В нем приняли участие 1 276 жителей России из всех федеральных округов, 61% - мужчины, 39% - женщины.