В Пензе за 7 месяцев выявлено более 200 случаев педикулеза

31.08.2022 | 16:09

За 7 месяцев 2022 года в Пензенской области зарегистрировано 212 случаев заболевания педикулезом (вшивостью), из которых 142 приходится на детей.

В 2021 году пораженность жителей области кровососущими паразитами составила 27,1 на 100 тысяч человек. Для детей до 14 лет этот показатель составил 106,8, для подростков - 107,8 на 100 тысяч. Более половины (55,1%) пораженных вшивостью детей посещали общеобразовательные организации.

По мнению специалистов Управления Роспотребнадзора по Пензенской области, распространение педикулеза связано с недостаточно высоким уровнем санитарной культуры населения.

Также сказываются недочеты организации санитарно-противоэпидемического режима в коллективах, малоактивное выявление педикулеза, недостаточные качество и эффективность массовых профилактических осмотров.

Медики предупреждают: вопреки распространенному мнению, что педикулез - участь лиц без определенного места жительства, заболевание с одинаковой степенью вероятности может встретиться у каждого.

Если у ребенка обнаружились вши, то следует приобрести в аптеке средство для обработки (на диметиконе - с 3 лет, бензилбензоате, эфирных и минеральных маслах - с 5 лет), обработать волосистую часть головы, вымыть голову шампунем или детским мылом, а затем руками или частым гребнем удалить погибших вшей и гнид.

Специалисты дали пензенцам несколько советов о профилактике педикулеза у детей.

Ребенок не должен пользоваться чужими расческами, полотенцами, шапками, наушниками, заколками, резинками для волос. После длительного отсутствия членов семьи следует провести их осмотр. Особенно это касается детей, вернувшихся из оздоровительных лагерей. Также следует периодически осматривать волосы и одежду у воспитанников детсадов и школьников.