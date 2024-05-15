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Общество

В пензенских хостелах нашли мигрантов-нарушителей

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В Пензе состоялся очередной рейд по выявлению мигрантов-нарушителей. Во время него полицейские, сотрудники УФСБ и росгвардейцы посетили промышленное производство и два хостела, расположенные на территории города.

В пензенских хостелах нашли мигрантов-нарушителей

«Со всеми иностранными гражданами сотрудники правоохранительных органов провели профилактические беседы», - сообщил старший инспектор отдела УВМ УМВД России по Пензенской области Сергей Стяжков.

В пензенских хостелах нашли мигрантов-нарушителей

Всего было проверено более 100 человек. На 12 составили протоколы, трех из них решено выдворить за пределы России.

В пензенских хостелах нашли мигрантов-нарушителей

Кроме того, восьми мигрантам запретили въезд в страну.

В Пензенской области продолжается борьба с нелегальной миграцией. Так, 1 апреля силовики посетили 524 места, где могли находиться нарушители. Заведено 164 административных дела, 23 человека получат отказ во въезде в Россию, 14 депортируют. Кроме того, выявлено 7 преступлений в сфере миграции.

Утром 3 апреля в Пензе прошло очередное мероприятие «Эмигрант». Выяснилось, что 7 бывших мигрантов, получивших российские паспорта, проигнорировали обязанность гражданина РФ служить в армии. Их сопроводили в военкоматы для постановки на учет.

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Источник — видео и фото областного УМВД РФ
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