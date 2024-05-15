В пензенских хостелах нашли мигрантов-нарушителей

15.05.2024 | 09:51

В Пензе состоялся очередной рейд по выявлению мигрантов-нарушителей. Во время него полицейские, сотрудники УФСБ и росгвардейцы посетили промышленное производство и два хостела, расположенные на территории города.

«Со всеми иностранными гражданами сотрудники правоохранительных органов провели профилактические беседы», - сообщил старший инспектор отдела УВМ УМВД России по Пензенской области Сергей Стяжков.

Всего было проверено более 100 человек. На 12 составили протоколы, трех из них решено выдворить за пределы России.

Кроме того, восьми мигрантам запретили въезд в страну.

В Пензенской области продолжается борьба с нелегальной миграцией. Так, 1 апреля силовики посетили 524 места, где могли находиться нарушители. Заведено 164 административных дела, 23 человека получат отказ во въезде в Россию, 14 депортируют. Кроме того, выявлено 7 преступлений в сфере миграции.

Утром 3 апреля в Пензе прошло очередное мероприятие «Эмигрант». Выяснилось, что 7 бывших мигрантов, получивших российские паспорта, проигнорировали обязанность гражданина РФ служить в армии. Их сопроводили в военкоматы для постановки на учет.